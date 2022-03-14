«Манчестер Сити» претендует на Левандовски

Руководство «Манчестер Сити» рассматривает вариант с возможным подписанием форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Согласно данным Todofichajes, «горожане» заинтересованы в усилении своей атакующей линии 33-летним поляком по окончании текущего сезона. Отмечается, что футболиста мюнхенцев также хотят приобрести «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Напомним, Левандовски пополнил состав «Баварии» в июле 2014 года. Всего за клуб он отыграл 365 матчей, забил 337 голов и отдал 69 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость польского футболиста в 50 миллионов евро.