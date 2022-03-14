«Рома» предлагает Мхитаряну новый контракт с понижением зарплаты

«Рома» может продлить контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Как сообщает Calciomercato, 33-летнему футболисту предлагают двухлетнее соглашение. Отмечается, что «Рома» хочет понизить зарплату Мхитаряну. Вместо четырех миллиона евро в год Генриху готовы платить два млн за сезон.

В текущем сезоне Мхитарян провел 26 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять результативных передач.

Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до 30 июня 202 года. Трансферная стоимость 33-летнего полузащитника составляет десять миллионов евро.