Семин считает «Зенит», «Динамо» и ЦСКА основными претендентами на чемпионство в РПЛ

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу чемпионской гонки в текущем розыгрыше РПЛ.

Отметим, что на протяжении последних три сезонов чемпионата России победителем соревнований становился «Зенит».

– Что касается чемпионской гонки, то сейчас три команды – «Зенит», «Динамо» и ЦСКА – находятся рядом. Все будет очень интересно. Тем более армейцы, «Динамо» хорошо играют. «Зенит» тоже, естественно, – цитирует Семина «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Идущее вторым «Динамо» отстает от сине-бело-голубых на три очка. На третьей строчке располагается ЦСКА (39 очков).

В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют дома против «Арсенала» (19 марта), команда Сандро Шварца на своем поле примет «Ростов» (20 марта), а коллектив Алексея Березуцкого дома встретится с «Рубином» (20 марта)