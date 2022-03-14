Симеоне может заменить Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может занять аналогичную должность в «Пари Сен-Жермен» летом 2022 года.

Как утверждает Le Parisien, руководство французской команды рассматривает кандидатуру 51-летнего аргентинца в качестве замены нынешнему наставнику парижан Маурисио Почеттино.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб принял решение прекратить трудовое сотрудничество с Почеттино по окончании текущего сезона из-за неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов – коллектив вылетел на стадии 1/8 финала турнира, уступив «Реалу» (1:0, 1:3).

Напомним, что Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. Под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Испании, дважды завоевал титул Лиги Европы, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов. Контракт специалиста с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2024-го.