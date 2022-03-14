Писарев рассказал, когда объявят состав национальной команды на ближайший сбор

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, когда штаб объявит состав команды на сбор в марте.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранила российские клубы и национальные команды от международных турниров.

«Состав сборной объявят после матча «Рубина» и «Ростова». Это сделает Карпин. Пока планов о товарищеских матчах нет. Об этом мы поговорим на грядущем сборе», — цитирует Писарева «Чемпионат».

Напомним, что 10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и вновь стал наставником «Ростов». Специалист возглавляет национальную команду с июля 2021-го.