«Рубин» — «Ростов». Стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

«Рубин» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Кварацхелия, Лисакович.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Соу.

Этот матч станет первым для главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после возвращения в клуб.

Добавим, что «Рубин» с 25 очками после 20 туров занимается десятую строчку в таблице РПЛ. «Ростов» идет 14-м, набрав 18 очков.