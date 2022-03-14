Бруну Фернандеш вернулся к тренировкам в общей группе «Манчестер Юнайтед»

Португальский хавбек Бруну Фернандеш вернулся к тренировкам с »Манчестер Юнайтед» перед домашним ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Как сообщает пресс-служба манкунианцев. 27-летний футболист принял участие в занятии, которое состоялось 14 марта. Ранее португалец пропустил матч 29-го тура АПЛ против «Тоттенхема» (3:2) из-за положительного теста на коронавирус.

В текущем сезоне Фернандеш провел 27 матчей, в которых забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.

Напомним, что первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:1.