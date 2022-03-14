Российские дзюдоисты не будут участвовать в международных турнирах

Сборная России по дзюдо решила отказаться от участия в международных соревнованиях.

Речь идет о турнирах под эгидой IJF и Европейского союза дзюдо EJU. Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо России.

«В текущих условиях доступ сборной в большинство стран, где проводятся международные состязания, существенно затруднен, кроме того, у Федерации дзюдо России есть основания опасаться за безопасность российских спортсменов», - говорится в заявлении организации.

Международная федерация дзюдо и Европейский союз дзюдо разрешил российским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе. Решение остается в силе.