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Хусаинов назвал грубой ошибкой решение назначить пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Краснодаром»

Красно-белые уступили своему сопернику со счетом 1:2.
14 марта 2022 19:06
автор: Владислав Корегин

Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал решение судьи Евгения Кукуляка назначить 11-метровый удар в ворота «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2).

Отметим, что на 86-й минуте рефери зафиксировал нарушение правил в штрафной площади красно-белых. По мнению арбитра, полузащитник москвичей Кристофер Мартинс зацепил за ногу хавбека соперников Эдуарда Сперцяна. В конечном итоге армянский футболист смог реализовать 11-метровый удар и принести своей команде победу в матче.

– Это очень грубая ошибка. Люди, которые судят на поле и сидят за VAR имеют один уровень квалификации. К сожалению, он не очень высокий. Такой уровень виден во всех матчах нашей лиги. У наших арбитров очень невысокое судейское образование. Предъявлять требования к высокому уровню судейства нет возможности, – цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков по итогам 21 тура. Отставание от зоны еврокубков составляет 12 очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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