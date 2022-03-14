Российский бизнесмен Ойф объявил о продаже «Витесса»

Российский бизнесмен Валерий Ойф принял решение продать «Витесс».

Как сообщает официальный сайт нидерландской команды, 58-летний предприниматель покинул наблюдательный совет.

«Мне очень больно прощаться с «Витессом», но в нынешней ситуации я принимаю это трудное решение в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, спонсоров и других заинтересованных сторон», — заявил Ойф.

На данный момент «Витесс» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 25 матчах.

Ранее владелец «Челси» Роман Абрамович объявил о том, что из-за санкций принял решение продать клуб.