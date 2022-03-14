Салихова сомневается в целесообразности работы VAR после матча «Спартак» – «Краснодар»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила недовольство судейскими решениями в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Напомним, что главным арбитром прошедшей встречи был Евгений Кукуляк. Голы в ворота московской команды были забиты со штрафного и пенальти. Кроме того, судейская бригада отменила два забитых мяча красно-белых в исполнении Зелимхана Бакаева и Шамара Николсона.

– В этом матче было предостаточно спорных моментов, каждый в отдельности трактуется по-разному. Зачем нужен ВАР, если четко видно, что Мартинс не нарушал правила и там не было пенальти? Справедливо увидели руку Николсона, однако перед этим мяч попал в руку защитника «Краснодара». Где же тогда пенальти? – приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков по итогам 21 тура. Отставание от зоны еврокубков составляет 12 очков.