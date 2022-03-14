«Атлетико Минейро» официально арендовал защитника «Краснодара» Алонсо до конца 2022 года

Пресс-служба «Атлетико Минейро» сообщила о том, что к команде присоединился центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо.

По информации источника, бразильский клуб заключил с 29-летним парагвайцем арендное соглашение, которое будет рассчитано до конца 2022 года.

Напомним, Алонсо перешел в «Краснодар» в январе этого года из «Атлетико Минейро» за восемь миллионов евро, подписав трудовое сотрудничество до 30 июня 2025-го. Однако игрок не провел ни одного официального матча за российскую команду.

Добавим, что ранее ФИФА и УЕФА разрешили иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты с российскими клубами до июня этого года.