Зе не уведомлял руководство «Химок» о желании уйти из клуба

Камерунский нападающий «Химок» Дидье Ламкель Зе не заявлял руководству подмосковного клуба о желании уйти из команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний футболист планирует вернуться в Бельгию.

«Ламкель Зе не уведомлял нас о том, что он больше не хочет играть за «Химки». У нас нет никакой информации на этот счет. В среду будет тренировка, посмотрим — будет ли на ней Зе или нет. Если нет — будем связываться», - цитирует Sport24 члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова.

В текущем сезоне Зе провел три матча, в которых забил два мяча.