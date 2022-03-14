Едвай не планирует покидать московский «Локомотив»

Защитник московского «Локомотива» Тин Едвай не собирается в ближайшее время покидать РПЛ.
Ранее железнодорожников покинул бразильский защитник Пабло. Он перешел во «Фламенго».
«Тин Едвай не покинет «Локомотив». Он останется в России», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Никки Вуксана, представляющий интересы футболиста.
В текущем сезоне 26-летний хорват провел 12 матчей, в которых забил один гол.
На данный момент «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
источник: «Спорт-Экспресс»