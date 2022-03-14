Едвай не планирует покидать московский «Локомотив»

Биатлонный ген семьи Резцовых. Как дочь чемпионки 90-х за год прорвалась из роддома на пьедестал Пекина-2022

Прошлый, предолимпийский сезон Кристина Резцова пропустила целиком из-за рождения дочери. Однако успела не только вернуться в строй к пекинским Играм, но и стать лидером сборной России.