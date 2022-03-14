«Ростов» обыграл на выезде «Рубин» в первом матче после возвращения Карпина

«Ростов» обыграл «Рубин» (2:1) в гостевом матче 21-го тура чемпионата России.

В составе победившей команды один из голов забил Дмитрий Полоз (12-я минута). Также мяч в свои ворота отправил Силвие Бегич (75). Соперник ответил забитым мячом Хвичи Кварацхелии (77).

Добавим, что «Рубин» почти весь матч играл вдесятером. На 19-й минуте с поля был удален Виталий Лисакович.

Таким образом, «Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Эта победа стала первой для команды после возвращения Валерия Карпина на пост наставника. «Рубин» остался 10-м (25 очков).

20 марта «южане» сыграют в гостях против «Динамо», а команда из Казани в тот же день на выезде встретится с ЦСКА.

Чемпионат России

21-й тур

«Рубин» – «Ростов» – 1:2 (0:1)

Голы: Кварацхелия, 77 - Полоз, 12; Бегич, 75.