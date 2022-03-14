«Зенит» и «Спартак» обратились в ЭСК РФС по поводу работы арбитров

«Спартак» и «Зенит» обратились в экспертно-судейскую комиссию после 21-го тура чемпионата России.

Как сообщает «РБ-Спорт», клубов выразили претензии к работе арбитров в своих матчах. Информацию уже подтвердил Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Напомним, что красно-белые уступили дома «Краснодару» со счетом 1:2.. В матче были отменены два гола московской команды. Кроме того, «Спартак» просит разобрать эпизод с пенальти в его ворота.

«Зенит» в последнем матче РПЛ сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Претензии команды из Санкт-Петербурга: удаление Вендела и возможное нарушение правил против Юри Алберто.