«Конечно, люди будут уезжать с такого чемпионата». Слуцкий – о работе Мешкова в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра Виталия Мешкова в матче с «Ростовом» (1:2).

«Просто фантастика. У меня нет претензий к ребятам, они большие молодцы. Вдесятером пытались бороться до конца. В концовке у нас отняли два угловых удара и еще Хвиче показали жёлтую. Конечно, люди будут уезжать из такого чемпионата, когда творится такой беспредел. Мешков плюнул в лицо всем, кто пришёл на футбол.

Я ему сказал в перерыве: «Слушай, ну ты меня не любишь, но суди нормально! При чём здесь наши отношения?». Это бесполезно. Это система, которая работала десятилетиями… К огромному счастью её удалось сломать, но сейчас… В каждом туре судейский скандал! Всё умерло на круги своя», — передаёт слова Слуцкого «Чемпионат».

В составе победившей команды один из голов забил Дмитрий Полоз (12-я минута). Также мяч в свои ворота отправил Силвие Бегич (75). Соперник ответил забитым мячом Хвичи Кварацхелии (77).

Добавим, что «Рубин» почти весь матч играл вдесятером. На 19-й минуте с поля был удален Виталий Лисакович.

Таким образом, «Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Эта победа стала первой для команды после возвращения Валерия Карпина на пост наставника. «Рубин» остался 10-м (25 очков).