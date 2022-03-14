Лукаку может перейти в «Интер» на правах аренды

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может пополнить состав «Интера» в грядущее летнее трансферное окно на правах аренды.

Об этом сообщает Gazzetta.it.

Развитие этой ситуации зависит от того, продаст ли Роман Абрамович «Челси» и сохранит ли Марина Грановская свой пост спортивного директора.

В нынешнем сезоне бельгиец провел 19 матчей за «аристократов» в АПЛ, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. В прошлом сезоне, выступая за миланскую команду, он сыграл 36 игр во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 10 результативных передач. В том году «Интер» впервые выиграл за чемпионство за 11 лет.