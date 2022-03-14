Валерий Карпин: Работа со сборной и клубом отличается сильно

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал возвращение в стан южной команды и отметил, что работа в национальной сборной и клубе имеет различия.

«Прикольно вернуться на клубные игры. Работа со сборной и клубом отличается сильно.

По игре первый тайм понравился, неплохо, во втором тайме в конце было сумбурно — желание удержать счет сыграло злую шутку. Концовку можно было провести более спокойно», — цитирует Карпина ТАСС.

Напомним, наставник продлил соглашение со сборной России до 31 декабря 2022 года, параллельно вернувшись в «Ростов».

Национальная команда должна была принимать участие в стыковых матчах ЧМ-2022, однако в связи с отстранением ФИФА и УЕФА российских команд от всех международных соревнований судьба этих встреч пока не ясна.