«Минут 30-40 не помню, что происходило». Адамов - о своем падении в матче с «Химками»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов рассказал о своем самочувствии после инцидента в матче с «Химками» в рамках 21-го тура РПЛ (0:0). Вратарь столкнулся с защитником Александром Руденко, после чего его унесли на носилках с поля.

«Самочувствие сейчас хорошее, никаких проблем нет, остались небольшие побочные эффекты: головная боль, спина побаливает, ребра, а так все хорошо.

Минут 30-40 не помню, что происходило. Помню, что кто-то подходил и что-то спрашивал, но вспомнить точно не могу. Долго не мог прийти в себя.

Считаю, что судья должен защищать вратарей. Даже в первом тайме был момент с чистой желтой карточкой. И судья должен был показывать ее и удалять игрока, потому что она была бы для него второй», — сказал Адамов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в самом конце встречи Адамов неудачно приземлился на спину и голову после выхода из ворот и не смог самостоятельно покинуть поле - его унесли на носилках.

Игра завершилась безголевой ничьей.