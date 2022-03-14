ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Минут 30-40 не помню, что происходило». Адамов - о своем падении в матче с «Химками»

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
14 марта 2022 22:55
автор: Александр Бойченко

Голкипер «Сочи» Денис Адамов рассказал о своем самочувствии после инцидента в матче с «Химками» в рамках 21-го тура РПЛ (0:0). Вратарь столкнулся с защитником Александром Руденко, после чего его унесли на носилках с поля.

«Самочувствие сейчас хорошее, никаких проблем нет, остались небольшие побочные эффекты: головная боль, спина побаливает, ребра, а так все хорошо.

Минут 30-40 не помню, что происходило. Помню, что кто-то подходил и что-то спрашивал, но вспомнить точно не могу. Долго не мог прийти в себя.

Считаю, что судья должен защищать вратарей. Даже в первом тайме был момент с чистой желтой карточкой. И судья должен был показывать ее и удалять игрока, потому что она была бы для него второй», — сказал Адамов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в самом конце встречи Адамов неудачно приземлился на спину и голову после выхода из ворот и не смог самостоятельно покинуть поле - его унесли на носилках.

Игра завершилась безголевой ничьей.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Победил Слуцкого и сделал… шесть замен! Как Карпин вернулся в «Ростов»
В заключительном матче 21-го тура РПЛ «Рубин» дома уступил «Ростову» (1:2), отыграв полтора тайма в меньшинстве.
Биатлонный ген семьи Резцовых. Как дочь чемпионки 90-х за год прорвалась из роддома на пьедестал Пекина-2022
Прошлый, предолимпийский сезон Кристина Резцова пропустила целиком из-за рождения дочери. Однако успела не только вернуться в строй к пекинским Играм, но и стать лидером сборной России.
«Мораторий на вылет — это плохо, отъезд легионеров — не проблема». Гершкович — об РПЛ в изоляции
Член исполкома РФС Михаил Гершкович прокомментировал «Плеймейкеру» возможное расширение РПЛ до 18 команд, а также вероятный отток из России иностранных игроков и тренеров.
Месси — «пассажир»? Леонардо обречен? Бонжур, Симеоне? В «ПСЖ» грядет грандиозная перезагрузка
Ущерб парижскому клубу, нанесенный фиаско в 1/8 финала Лиги чемпионов, сложно оценить. Что имиджево, что финансово.
«Закатывать истерики по поводу судей — фишка красно-белых». Червиченко — о матче «Спартак» — «Краснодар»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2).
Игра в имитацию. Как 1хBet проводит «фейковые» турниры
Нелегальный статус букмекера 1xBet на территории России не мешает компании получать международные награды, спонсировать саму «Барселону» и выступать организатором весьма сомнительных турниров.
Как «Денвер Бронкос» доказал правоту букмекеров, а 44-летний Том Брэди вернулся в игру
Приход звездного квотербека Рассела Уилсона обрушил коэффициенты на победу клуба «Денвер Бронкос» в следующем сезона НФЛ, а камбэк Тома Брэди взорвал весь мир американского футбола.
Переименование Parimatch и миллионные выигрыши в «Лиге Ставок». Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
«Не увидел в раздевалке сидящих на чемоданах». Спортдир «Спартака» — о проигрыше «Краснодару»
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани побеседовал с журналистами после крайне обидного домашнего поражения красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.
Русские идут! Как легионеры «Спартака» проиграли дома доморощенному «Краснодару»
«Спартак» в 21-м туре РПЛ уступил дома обескровленному отъездом легионеров «Краснодару» - 1:2, потерпев второе подряд поражение на своей арене.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика