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Ди Мария может вернуться в «Бенфику» по окончании сезона

Действующий контракт игрока с «ПСЖ» истекает в конце сезона.
14 марта 2022 23:29
автор: Александр Бойченко

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария после текущего сезона может вернуться в лиссабонскую «Бенфику», за которую он выступал с 2007 по 2010 годы.

Об этом сообщает издание Record.

Ранее стало известно, что парижский клуб не намерен продлевать истекающий летом контракт Ди Марии.

В текущем сезоне Лиги 1 нападающий сыграл 20 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Ранее Ди Мария уже защищал цвета «Бенфики». В общей сложности он провел за клуб 119 матчей, отличившись 15 раз и отдав 28 результативных передач.

Нынешняя рыночная стоимость футболиста по данным Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

источник: Record
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