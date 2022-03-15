«Реал» на выезде разгромил «Мальорку»

В понедельник, 14 марта, на стадионе «Визит Мальорка Эстади» состоялся матч 28-го тура примеры между «Мальоркой» и «Реалом».

Первый мяч в этой игре забил Жуниор Винисиус (55-я минута). Затем французский нападающий Карим Бензема оформил дубль (76, 82).

Благодаря этой победе подопечные Карло Анчелотти еще больше увеличили отрыв от «Севильи» в споре за первое место. На счету «сливочных» 66 очков, у «Мальорки» осталось 26 баллов и 16-я позиция.

Следующий матч «Реал» сыграет с «Барселоной» 20 марта на «Сантьяго Бернабеу», а «Мальорка» отправится на выезд к «Эспаньолу» в этот же день.

Примера

28-й тур

«Мальорка» (Мальорка) - «Реал» (Мадрид) - 0:3

Голы: Винисиус 55, Бензема 76, 82