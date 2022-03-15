«Манчестер Сити» не смог переиграть «Кристал Пэлас» в гостевом матче АПЛ

В понедельник, 14 марта, на стадионе «Селлхерст Парк» состоялся матч 29-го тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити».

По итогам этой игры «горожане» остались на первом месте с 70 очками, в то время как «Кристал Пэлас» идет на 11-м месте с 34 баллами.

Отрыв подопечных Хосепа Гвардиолы от «Ливерпуля» составляет четыре очка, при этом, «мерсисайдцы» имеют матч в запасе.

Следующая игра у «Сити» состоится 20 марта против «Саутгемптона» в рамках Кубка Англии, а «Кристал Пэлас» в этот же день примет «Эвертон» в аналогичном турнире.