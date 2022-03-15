Тен Хаг - о «Бенфике»: Мы столкнулись с самым большим испытанием

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что его подопечные смогут пройти «Бенфику» в 1/8 финала Лиги чемпионов, если смогут немного улучшить игру.

«С точки зрения забитых голов, этот сезон в Лиге чемпионов для нас уже успешен, но как спортсмену хочется большего. Нас ждет самое важное испытание. «Аякс» хочет пройти как можно дальше, но главное сейчас — обыграть «Бенфику».

Мои подопечные в гостях доминировали над АЗ и добились хорошего результата в выездном матче с «Бенфикой». Если мы немного улучшим нашу игру, я уверен, что мы сможем обыграть соперника», — цитирует Тен Хага официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч завершился со счетом 2:2 в Лиссабоне.