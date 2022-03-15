Ральф Рангник - о Санчо: Я рад, что сейчас мы можем видеть то, на что он способен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об уровне игры полузащитника Джейдона Санчо после перехода из дортмундской «Боруссии».

«Они заплатили миллионы фунтов, чтобы переманить его из дортмундской «Боруссии» к нам, и если отдавать за футболиста такие деньги, то он должен показывать достойный уровень. Я счастлив, что теперь мы можем увидеть, на что он способен», — цитирует Рангник официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Санчо стал игроком «красных дьяволов» минувшим летом, перейдя за 85 миллионов евро из «Боруссии Д». В нынешнем сезоне АПЛ он провел 24 игры за клуб, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи.