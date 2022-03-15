Иммобиле вышел на первое место в списке лучших бомбардиров «Лацио» в Серии А

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле отличился забитым мячом в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Венеции» (1:0).

Отметим, что этот гол стал для 32-летнего футболиста 144-м в рамках своих выступлений в Серии А за римский клуб. Таким образом, он установил новый рекорд команд по голам за карьеру в чемпионате Италии. Ранее достижение принадлежало Сильвио Пиоле (143).

Добавим, что для установления рекорда Иммобиле потребовалось принять участие в 201 матче «орлов».

В данный момент «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков.