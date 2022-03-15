«Барселона» уверена в подписании защитника «Аякса» Мазрауи летом 2022 года

Правый защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи близок к тому, чтобы покинуть амстердамский клуб по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 24-летний марокканец должен продолжить свою карьеру в «Барселоне». Отмечается, что каталонская команда готова предложить футболисту четыре-пять миллионов евро в год по контракту.

Также стало известно об интересе к игроку со стороны «Баварии», однако сине-гранатовые уверены в том, что они смогут заключить трудовое соглашение с защитником.

Напомним, что Мазрауи является воспитанником академии «Аякса». Всего в составе команды из Нидерландов он провел 131 матч, забил десять голов и отдал девять результативных передач.