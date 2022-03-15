Гвардиола - о матче с «Кристал Пэлас»: Такого понятия, как удача, в футболе не существует

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничей результат 29-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Мы играли очень хорошо. Мы допустили несколько ошибок, но в целом сыграли здорово.

Такого понятия, как удача, в футболе не существует. Нам нужно забивать - а мы этого не сделали. Мы играли так, чтобы забивать и пропускать как можно меньше. Возникли некоторые проблемы. Но ребята, которые вышли на поле, играли хорошо, поэтому замен я не делал.

Наша ошибка в том, что мы не забили. Но я очень доволен выступлением команды», — цитирует Гвардиолу BBC.

По итогам этой игры «горожане» остались на первом месте с 70 очками, в то время как «Кристал Пэлас» идет на 11-м месте с 34 баллами.

Отрыв подопечных Хосепа Гвардиолы от «Ливерпуля» составляет четыре очка, при этом, «мерсисайдцы» имеют матч в запасе.

Следующая игра у «Сити» состоится 20 марта против «Саутгемптона» в рамках Кубка Англии, а «Кристал Пэлас» в этот же день примет «Эвертон» в аналогичном турнире.