Бензема стал лучшим французским бомбардиром в истории футбола

Нападающий «Реала» Карим Бензема оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» (3:0).

Отметим, что 34-летний игрок забил свой 413-й гол в карьере. Тем самым, он стал единоличным лидером в списке лучших бомбардиров в истории футбола среди французских футболистов. На второй строчке располагается экс-форвард «Арсенала» и «Барселона» Тьерри Анри (411).

Добавим, что на клубном уровне Бензема отличился 375 забитыми мячами в 740 проведенных матчах за «Реал» и «Лион». В составе сборной Франции нападающий принял участие в 94 встречах, забив 36 голов.