«Давайте сохраним нашу мечту о победе в Лиге чемпионов!». Роналду - перед матчем с «Атлетико»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико Мадрид».

«Один из тех дней, которых мы все ждали. Один из тех шансов показать миру, почему «Олд Траффорд» известен как Театр мечты.

Давайте воссоздадим потрясающую атмосферу, которую мы видели в нашей последней домашней игре, и сохраним нашу мечту о победе в Лиге чемпионов! Мы Манчестер Юнайтед! Сделаем это вместе!» — написал Роналду.

Напомним, ответный матч состоится 15 марта в 23:00 на стадионе «Олд Траффорд». В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.