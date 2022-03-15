Комличенко – о победе «Ростова» над «Рубином»: Самое главное, что выиграли, все остальное вторично

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался по поводу победы своей команды над «Рубином» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

Отметим, что ростовчане прервали свою пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. В составе подопечных Валерия Карпина забитым мячом отличился Дмитрий Полоз. Еще один гол был забит после того, как защитник казанцев Силвие Бегич отправил мяч в свои ворота.

– Самое главное, что выиграли, все остальное вторично. Хорошо, что в контратаке нам удалось удвоить преимущество, этот гол оказался победным. Выходил на поле с задачей сохранить победный результат и постараться забить еще, – цитирует Комличенко ТАСС.

Добавим, что в данный момент «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 20 матчах. В следующем туре донской клуб сыграет в гостях против «Динамо». Встреча пройдет 20 марта.