Неймар и Рамос предстоящим летом могут покинуть «ПСЖ»

Испанский защитник Серхио Рамос и форвард Неймар задумываются об уходе из «Пари Сен-Жермен» предстоящим летом.

Об этом сообщает AS.

Сообщается, что оба футболиста задумались об уходе из парижского клуба после победы над «Бордо» (3:0) в матче 28-го тура Лиги 1 из-за поведения болельщиков своей команды, которые освистали Неймара и аргентинского нападающего Лионеля Месси во время игры.

Напомним, что «ПСЖ» не смог одолеть «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3). По сумме двух матчей Неймар сделал две голевые передачи на Килиана Мбаппе, а Месси не смог отметиться результативными действиями. В первом матче противостояния аргентинец не реализовал пенальти в ворота Тибо Куртуа.