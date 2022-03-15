Милинкович-Савич планирует перейти в «ПСЖ», несмотря на интерес со стороны «Ювентуса»

Центральный полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич хочет покинуть римский клуб летом 2022 года.

Согласно информации TMW, 27-летний серб готов принять предложение «ПСЖ», планирующего приобрести хавбека за сумму около 80 миллионов евро. Отмечается, в услугах футболиста также заинтересован «Ювентус», однако сам игрок предпочитает покинуть Серию А.

Напомним, Милинкович-Савич выступает за «Лацио» в августе 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 285 матчей, забил 55 голов и отдал 49 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Генка» и «Войводины». За сборную Сербии он отыграл 28 встреч (5 голов).