Агент Малкома и Клаудиньо рассказал, останутся ли футболисты в «Зените»

Агент бразильских футболистов питерского «Зенита» Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия уверен, что игроки не будут покидать Россию.

«Остаются ли Клаудиньо и Малком? Конечно. Абсолютно в этом уверен! У них есть контракты, к ним хорошо относятся в команде, до конца сезона еще десять игр. «Зенит» - большой клуб, нет причин уходить.

Были ли по ним предложения? Да, причем много - и из Бразилии, и из других стран. В Бразилии интересовались большие клубы, но я не буду их называть, потому что это неэтично. Нужно понимать, что Клаудиньо и Малком не нуждаются в представлении. Это суперзвезды, игроки очень высокого уровня, которые выигрывают матчи и приносят очки», - приводит слова Гарсии «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостанавливать свои контракты с российскими клубами и уходить в бесплатную аренду за рубеж до 30 июня 2022 года. Воспользоваться такой опцией легионеры имеют право до 7 апреля.