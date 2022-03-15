Премьер-министр Великобритании призвал болельщиков «Челси» прекратить скандировать имя Абрамовича

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон через своего официального представителя обратился к фанатам «Челси», скандировавшим имя владельца клуба Романа Абрамовича в последних матчах.

Отметим, что 10 марта британское правительство наложило санкции на российского предпринимателя, заблокировав его активы. По этой причине Абрамович не смог продать команду. Ранее он передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда.

– Мы признаем силу чувств людей вокруг клубов, но на данный момент – это совершенно неуместно. Болельщики могут показать страсть и поддержку своего клуба иначе, не прибегая к подобным вещам, – говорится в обращении Джонсона.

Добавим, что из-за санкций к Абрамовичу «Челси» получил запрет на проведение трансферов и продление контрактов со своими футболистами. При этом команда не может продавать билеты на матчи фанатам, не имеющих абонементы.