Ребров - об отказе Ваноли уезжать из России: Он показал, как себя должен вести мужчина

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров высказался о главном тренере красно-белых Паоло Ваноли.

«Мы должны одинаково думать. Чтобы передавать туда, я должен понимать, что думает он. Когда ты сам это более глубоко понимаешь, то можешь донести до футболистов.

Почему он не уехал? Это говорит о его человеческих качествах. Это говорит об его ответственности. Он — мужчина, как у нас говорят. Он показал, как мужчина должен вести себя в такой ситуации», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, Ваноли возглавил команду во время зимнего перерыва, сменив на этом посту португальца Руя Виторию.