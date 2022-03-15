Гетце планирует перебраться в чемпионат Италии, Испании или Англии

Чемпион мира 2014 года немецкий футболист Марио Гетце заявил, что он хочет попробовать себя в высших европейских лигах после игры в голландском ПСВ.

«Я всегда хотел выиграть Лигу чемпионов. Я все еще хочу достичь этой цели. Я покинул Бундеслигу и отправился в ПСВ, чтобы попробовать что-то новое. Я играл только в чемпионате Германии в течение 10 лет.

Теперь я хочу выступать на самом высоком уровне в Европе. Наиболее предпочтительные варианты – Италия или Испания. В Англии достаточно сбалансированная лига, так что я был бы не прочь там поиграть», — цитирует Гетце Goal.

Гетце пополнил состав ПСВ в октябре 2020 года в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Эредивизи он провел 23 матча, забил три гола и отдал три голевые передачи. Действующий контракт с голландским клубом действует до 30 июня 2024 года.