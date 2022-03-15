Диего Симеоне: «Атлетико» понимает, насколько «Манчестер Юнайтед» может быть опасен на своем поле

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне оценил шансы своей команды на победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что очная встреча команд пройдет сегодня, 15 марта, на стадионе «Олд Траффорд». Начало – в 23:00 мск. Главным арбитром игры был назначен словенец Славко Винчич.

– Ожидаю, что матч будет динамичным. Я уверен, что у нас будет возможность воспользоваться ошибками соперника и забить гол во время контратакующих действий. При этом не стоит забывать о контратаках «МЮ», которые также являются их сильной стороной. Мы понимаем, насколько «Юнайтед» может быть опасен на своем стадионе, но мы уверены в себе, – цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью 1:1. В составе «матрасников» гол забил форвард Жоау Феликс. «Красные дьяволы» ответили забитым мячом нападающего Энтони Эланги.