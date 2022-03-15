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Бразильский агент: То, что сделало английское правительство с Абрамовичем и «Челси», – полный абсурд

Ранее в Великобритании наложили санкции на владельца лондонской команды.
15 марта 2022 11:14
автор: Владислав Корегин

Агент Луис Фернандо Гарсия, клиентами которого являются игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, высказался по поводу санкций правительства Великобритании, наложенных на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

Отметим, что 10 марта британское правительство наложило санкции на российского предпринимателя, заблокировав его активы. По этой причине Абрамович не смог продать команду. Ранее он передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда.

– Политика и футбол не имеют ничего общего. То, что сделало, например, английское правительство с Абрамовичем и «Челси», – полный абсурд. Роман инвестировал большие средства в АПЛ. До него «Челси» был маленьким клубом. Я не адвокат Абрамовича, но не могу согласиться с таким решением, – цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Добавим, что из-за санкций к Абрамовичу «Челси» получил запрет на проведение трансферов и продление контрактов со своими футболистами. При этом команда не может продавать билеты на матчи фанатам, не имеющих абонементы.

источник: «Спорт-Экспресс»
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