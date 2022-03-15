Карпин объяснил причины отсутствия Дзюбы в составе сборной России на мартовских сборах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, почему форвард «Зенита» Артем Дзюба не был включен в заявку национальной команды на мартовские сборы.

Отметим, что сегодня, 15 марта, тренерский штаб сборной огласил состав команды на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Москве с 21 по 27 марта.

– В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживают много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать, – цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Также Карпин добавил, что тренерский штаб сборной «остается на связи» с игроком и будет продолжать следить за его выступлениями в «Зените».

Напомним, что ранее 33-летний Дзюба не принял участие в осенних матчах сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022. В октябре Карпин включил нападающего в расширенный состав команды, однако сам футболист отказался от вызова из-за плохой игровой формы.

Отметим, что Дзюба отыграл 55 матчей в составе сборной России. На счету футболиста 30 забитых мячей и 16 результативных передач.