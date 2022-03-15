Карпин допустил, что в составе сборной России могут произойти изменения после 22-го тура РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том составе, который им был объявлен на мартовские учебно-тренировочные сборы, которые начнутся 21 марта.

— Валерий Георгиевич, опубликованный список игроков, вызванных на предстоящий сбор — это расширенный или окончательный вариант состава?

— Нет, это не расширенный, а максимально близкий состав, который начнёт работу на сборе. Да, возможно, после матчей 22-го тура РПЛ в нем произойдут изменения, но наверняка минимальные», - приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, ранее национальная команда должна была встретиться со сборной Польши в рамках стыковых матчей к ЧМ-2022. Позже ФИФА и УЕФА отстранила российские клубы и сборную от всех международных соревнований на фоне напряженной геополитической обстановки.