Карпин объяснил причину, по которой игроки из европейских лиг не были вызваны в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в заявке команды нет игроков из европейских клубов.

«Исходили из того принципа, что на сбор будет вызван тот костяк игроков, который добивался право сыграть за стыковые матчи за место на ЧМ-2022. Ранее я уже говорил, что по логистическим причинам было принято решение игроков из европейских клубов на этот сбор не привлекать», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, ранее национальная команда должна была встретиться со сборной Польши в рамках стыковых матчей к ЧМ-2022. Позже ФИФА и УЕФА отстранила российские клубы и сборную от всех международных соревнований на фоне напряженной геополитической обстановки.