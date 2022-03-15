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«Арсенал» включился в борьбу за подписание полузащитника «Байера» Вирца

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего футболиста в 70 миллионов евро.
15 марта 2022 11:43
автор: Владислав Корегин

Атакующий полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц может пополнить состав клуба чемпионата Англии.

Как сообщает Football London, в услугах 18-летнего хавбека всерьез заинтересован «Арсенал». Отмечается, что руководство «канониров» готово приобрести футболиста в случае, если команде удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

Напомним, что Вирц находится в клубной системе «Байера» с января 2020 года. Всего за леверкузенцев он отыграл 78 матчей, забил 19 голов и отдал 22 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

В составе сборной Германии полузащитник провел четыре встречи. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 70 миллионов евро.

источник: Football.London
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