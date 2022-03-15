Дасаев прокомментировал вызов Селихова в сборную России

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на то, что вратарь красно-белых Александр Селихов получил вызов в национальную команду на мартовские учебно-тренировочные сборы.

«Надо вызывать Селихова, смотреть на его уровень. Пусть потренируется в сборной, его уровень оценят. Это нормальная история. Просматривать будут многих. Почему бы и Селихова не посмотреть? Это абсолютно нормальное явление», — сказал Дасаев «СЭ».

Добавим, что в нынешнем сезоне 27-летний голкипер провел девять встреч за «Спартак» в РПЛ, пропустил 13 голов и отыграл один «сухой» матч. В ходе чемпионата он закрепил за собой роль основного вратаря, сместив Александра Максименко с этой должности.