Ольга Смородская: Вызов Селихова в сборную России? Скорее, это аванс

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением по поводу состава сборной России на мартовские сборы.

Отметим, что вызов в национальную команду получил голкипер «Спартака» Александр Селихов.

– Оригинальный состав. Кого смог найти, того и вызывал. Выбор у Карпина небольшой. Селихов? Скорее, это аванс, – цитирует Смородскую «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Селихов принял участие в 12 матчах «Спартака» во всех турнирах, пропустил 15 голов и два раза отстоял «на ноль».

Добавим, что учебно-тренировочные сборы национальной команды пройдут с 21 по 27 марта в Москве.