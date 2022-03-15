Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал вызов Зиньковского и Сарвели в сборную России

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал по появившуюся новость о том, что два игрока самарского клуба, а именно Антон Зиньковский и Владислав Сарвели, были включены в состав сборной России.

Добавим, что учебно-тренировочные сборы национальной команды пройдут с 21 по 27 марта в Москве.

– У Сарвели хорошая статистика в чемпионате России. Он показал определенный уровень на достаточно длинной дистанции. Зиньковский был давно в кандидатах в сборную. Это яркий и интересный футболист. Нет удивления, что его вызвали в национальную команду, – цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в нынешнем сезоне 25-летний Зиньковский принял участие в 22 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Что касается Сарвели, то на счету 24-летнего футболиста семь забитых мячей и два ассиста в 20 проведенных встречах за самарцев.

В данный момент команда Игоря Осинькина занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 20 турах.