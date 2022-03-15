Четыре футболиста «Спартака» были включены в состав молодежной сборной России на мартовский сбор

Сегодня, 15 марта, стал известен состав молодежной сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Москве с 19 по 27 марта.

Отметим, что в список попали четыре игрока, выступающие за «Спартак» – защитник Руслан Литвинов, а также хавбеки Наиль Умяров, Данил Пруцев и Даниил Хлусевич. Всего в заявку национальной команды вошли 23 футболиста.

Также добавим, что в состав были включены игроки, ранее получавшие вызов во взрослую сборную, а именно полузащитник ЦСКА Максим Мухин и нападающие Константин Тюкавин («Динамо») и Гамид Агаларов («Уфа»).

Таким образом, список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»), Даниил Худяков («Локомотив»).

Защитники: Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данил Степанов («Арсенал»), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович (все – «Ростов»), Кирилл Боженов («Химки»);

Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все – «Спартак»), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов (оба – «Нижний Новгород»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Максим Мухин (ЦСКА), Константин Марадишвили («Локомотив»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»);

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»).