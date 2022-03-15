Форвард «Крыльев Советов» Сарвели – о дебютном вызове в сборную России: Это моя мечта, я счастлив

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели поделился эмоциями после дебютного вызова в сборную России на мартовские сборы.

Добавим, что учебно-тренировочные сборы национальной команды пройдут с 21 по 27 марта в Москве.

– Неожиданно было увидеть себя в списках сборной. Эмоции классные. Это моя мечта, я счастлив. В сборной много ребят, которых я знаю. Антон Зиньковский и Иван Сергеев в их числе. Так что проблем с адаптацией не будет, – цитирует Сарвели Sport24.

Отметим, что в сезоне-2021/22 24-летний Сарвели отыграл 20 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, забил семь голов и отдал два результативных паса. Его команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 20 турах.