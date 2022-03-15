Созин выразил уверенность в том, что Дзюба не будет играть в сборной России при Карпине

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал отсутствие форварда «Зенита» Артема Дзюбы в составе сборной России на мартовские сборы.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что 33-летний игрок петербуржцев извинился перед ним и попросил не вызывать его на сбор по семейным обстоятельствам.

Отметим, что в состав сборной России был включен другой нападающий сине-бело-голубых – Иван Сергеев.

– Если Карпин выбирал между Дзюбой и Сергеевым по спортивному принципу, то на мой взгляд Дзюба более качественный игрок. Видимо, это уже что-то личное. При Карпине Дзюба в сборной уже не будет играть. Можно найти любые причины, – приводит слова Созина «РБ-Спорт».

Напомним, что осенью прошлого года Дзюба не играл в матчах сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022. В октябре Карпин включил нападающего в расширенный состав команды, однако сам футболист отказался от вызова из-за плохой игровой формы.

Отметим, что Дзюба отыграл 55 матчей в составе сборной России. На счету футболиста 30 забитых мячей и 16 результативных передач.