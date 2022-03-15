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Дзюба объяснил, почему попросил Карпина не включать его в состав сборной России на мартовский сбор

Нападающий пропустит сбор национальной команды, который пройдет с 21 по 27 марта в Москве.
15 марта 2022 13:50
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, по какой причине он не сможет принять участие в учебно-тренировочном сборе российской сборной.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин сообщил, что 33-летний игрок петербуржцев извинился перед ним и попросил не вызывать его на сбор по семейным обстоятельствам.

– Я не поехал в сборную России не из-за политических моментов. Дело в семейных обстоятельствах, но я не хотел бы вдаваться в подробности. Готов ли я в будущем играть за сборную при Карпине? Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать, – цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Напомним, что осенью прошлого года Дзюба не играл в матчах сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022. В октябре Карпин включил нападающего в расширенный состав команды, однако сам футболист отказался от вызова из-за плохой игровой формы.

Отметим, что Дзюба отыграл 55 матчей в составе сборной России. На счету футболиста 30 забитых мячей и 16 результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
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